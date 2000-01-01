11.10 12:12 MIGnews.com

Арест мужчины, зарезавшего бывшую жену в Нетании

Поделиться

Все по теме

Комментарии







После нескольких часов поисков полиция задержала 54-летнего Ицхака Шпака. Жителя Нетании, подозреваемого в убийстве своей бывшей жены минувшей ночью.Шпак задержан в мошаве Авихаиль в Ха-Шарон.На Шпака охотились с применением передовых технологий и полицейского вертолета.Сын покойной, Ализы Шпак заявил: “Моя мать была убита минувшей ночью, мое сердце перестало биться”. Дочь Ализы сказала: “Он забрал у нас самое дорогое. Он вырвал нам сердце”.