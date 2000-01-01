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`Люси Ахариш соблазнила еврея, чтобы навредить Израилю` 11.10 11:50   MIGnews.com

"Люси Ахариш соблазнила еврея, чтобы навредить Израилю"

Депутат Ликуда Орен Хазан прокомментировал объявление о браке звезды сериала Фауда Цахи Халеви с арабской телеведущей Люси Ахариш.

Хазан опубликовал твит следующего содержания: “Я не виню Люси Ахариш за то, что она соблазнила еврейского мужчину с тем, чтобы причинить вред нашему государству и предотвратить появление еврейского потомства. Как раз наоборот, ее переход в иудаизм будет только приветствоваться”.

Хазан не остановился на этом и продолжил: “Я не виню Цахи Ха-Ислам Леви, который пошел на один шаг дальше Фауда. Братан, отвали. Ничего личного. Я знаю, что Цахи - мой брат, и народ Израиля - мой народ. Довольно ассимиляции!”


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