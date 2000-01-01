11.10 16:36 MIGnews.com

Израильтяне массово подают заявки на ношение оружия

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В августе министр общественной безопасности Гилад Эрдан смягчил критерии, позволяющие ношение оружия. Так, оружие стало доступно всем, кто имеет военную подготовку, подходит по медицинским показаниям и не имеет судимости.Минимальный стандарт квалификации, позволяющей ношение оружия, - стрелковая подготовка “профиль 7”. Изменения также коснулись времени подготовки. Так, вместо двух часов, предварительное обучение теперь составляет четыре с половиной часа. Таким образом, из 2809 запросов были одобрены 900.Те, кто поддерживает инициативу Эрдана, упоминают недавнее нападение на жителя Эфрата Ари Фульда в Гуш-Эционе. Несмотря на ножевые ранения, Фульд преследовал террориста, и успел выстрелить в него из личного оружия.