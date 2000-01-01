11.09 09:43 MIGnews.com

3 начальника Генштаба рады, что премьер попал под обстрел

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Партия Ликуд выпустила заявление в связи с критикой со стороны оппозиционного блока Кахоль Лаван поведения премьер-министра Биньямина Нетаниягу в ходе ракетного обстрела Ашдода.В заявлении говорится: "Это – ниже планки: три бывших начальника Генштаба ЦАХАЛа радуются, что премьер-министр попал под обстрел. Позор!".В защиту Нетаниягу также выступили видные лидеры Ликуда.Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил: “Он должен был подчиниться указаниям ШАБАКа и проследовать в защищенное помещение. В этом вопросе у него нет свободы действий”.Глава комитета Кнессета по внешней политике и обороне Ави Дихтер заявил: “Цева Адом в Ашкелоне. Биби отвечает на это просьбой к публике спокойно пройти в бомбоубежище, и после этого уходит сам. Ашкенази стоит и скалится на сцене, провозглашая: “Нет оснований для паники” перед лицом многочисленной аудитории. Кому из них вы доверите своих детей?”Лидер партии Ямина Аелет Шакед в интервью радио Галей ЦАХАЛ утром 11 сентября заявила, что “арабский мир празднует тяжелые и унизительные снимки” момента эвакуации премьер-министра Биньямина Нетаниягу со сцены во время его выступления в Ашдоде.Шакед заявила, что Израиль “столкнулся со сложной реальностью, требующей действий”. Она отметила: “Мы все время уклоняемся от принятия решения, но, в конченом счете, масштабная операция в Газе, в ходе которой будет произведена эвакуация близлежащих населенных пунктов на несколько недель с тем, чтобы армия могла работать по-настоящему – неизбежна. Самое важное – не дать ХАМАСу усилиться, и это именно то, что происходит с момента окончания “Нерушимой Скалы”.В то же время видные функционеры Ликуда продолжают защищать Нетаниягу. Комментируя высказывания другого лидера Ямина, Нафтали Беннета, о том, что бегство Нетаниягу со сцены было “национальным унижением”, министр Ярив Левин отметил: “Подобные заявления несерьезны. Они будут критиковать его, что бы он ни сделал. Если бы премьер-министр продолжил конференцию так, как будто ничто не случилось – они бы немедленно атаковали его”.Ави Дихтер, глава комитета по обороне и внешней политике Кнессета, заявил: “Ганц и Ашкенази, два бывших начальника Генштаба, установили вчера новый рекорд низости. В тот момент, когда из Газы были запущены ракеты по Ашкелону и Ашдоду с целью убийства израильтян, прозвучали сирены ракетной тревоги. Сирены включают для того, чтобы люди успели укрыться в защищенном пространстве. И в этот момент Габи Ашкенази приказывает своей аудитории оставаться на местах и не следовать в убежище. А его друг Бени Ганц гордо сообщает: “Ашкенази стоял на сцене и продолжал говорить, как будто бы ничего не произошло”.Сам Ашкенази уверяет, что в том зале, в котором он выступал в Ашкелоне, “есть убежище лишь на 20 человек, присутствовало несколько сотен, в такой ситуации самым умным было остаться внутри”.