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Иордания: Аннексия подтолкнет регион к насилию 11.09 10:24   MIGnews.com

Иордания: Аннексия подтолкнет регион к насилию

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предупредил, что обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу аннексировать Иорданскую долину в случае переизбрания втянет регион в насилие.

"Намерение Нетаньяху применить израильский суверенитет к долине реки Иордан и к северному району Мертвого моря "подтолкнет весь регион к насилию", – сказал Сафади, имея ввиду предвыборное обещание Нетаниягу.

На пресс-конференции во вторник, 10 сентября, Нетаниягу сделал "драматическое заявление" о "сделке века" Трампа.

"Мы находимся накануне выборов. Президент Трамп сказал, что он представит свою "сделку века" спустя несколько дней после выборов, и это не за горами. Это ставит перед нами большой вызов и дает прекрасную возможность применить израильский суверенитет к Иудее, Самарии и другим районам", – сказал Нетаниягу.

Премьер-министр объявил, что после выборов он применит израильский суверенитет к долине реки Иордан и северному району Мертвого моря.


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