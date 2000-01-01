11.09 08:28 MIGnews.com

Ганц: Пока Биби прячется в бункере, Ашкенази говорит

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Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, ушедшего в бомбоубежище во время обстрела Ашдода.Ганц выступал перед друзской общиной в Джулис на севере страны. Он заявил: “Пока мы были в дороге, главу правительства бегом отвели в какой-то бункер, но Габи Ашкенази остался на сцене в Ашкелоне и продолжил говорить, будто бы ничего не случилось”.Ганц продолжил: “Наши сердца – с жителями юга. Сегодня мы видели, как большие слова превращаются в ноль действий. Я говорю: вместо пустых слов о суверенитете в Иорданской долине для начала укрепите суверенитет на юге. Мы не можем смириться с нарушениями суверенитета. Ни с воздушными змеями, ни с ракетами. Мы должны вернуть силу сдерживания”.