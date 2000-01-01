11.09 09:02 MIGnews.com

Аббас: Мы расторгнем все договоренности с Израилем

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник после заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что "после выборов нужно применить суверенитет к долине реки Иордан", председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас сильно возмутился.Он выдвинул ультиматум: если Израиль аннексирует долину реки Иордан, северную часть Мертвого моря и любую часть "палестинских территорий, оккупированных в 1967 году", то все подписанные с Израилем соглашения и вытекающие из них обязательства прекратятся."Мы имеем право защищать свои права и добиваться своих целей всеми доступными средствами, независимо от последствий, поскольку решения Нетаниягу противоречат резолюциям Организации Объединенных Наций и международному праву", – заявил Аббас.К критике заявления Нетаниягу присоединился и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади. Он также предупредил о том, что попытка аннексии Иорданской долины окончится насилием в регионе."Намерение Нетаниягу применить израильский суверенитет к долине реки Иордан и северной части Мертвого моря "подтолкнет весь регион к насилию", – сказал Сафади.Тем временем ООН предупредила премьер-министра Израиля о том, что его план аннексии Иорданской долины в случае переизбрания не будет иметь "международно-правовых последствий".