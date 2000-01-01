Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу | Фото:11.09 21:26   MIGnews.com

Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу

Россия предупредила, что обещание Биньямина Нетаниягу аннексировать Иорданскую долину на Западном берегу может обострить напряженность, в преддверии встречи премьер-министра Израиля и президента Владимира Путина.

Российское министерство иностранных дел заявляет, что обеспокоено планом израильского лидера, заявив, что его реализация может привести к "резкой эскалации напряженности в регионе (и) подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и его арабскими соседями".

Нетаниягу завтра отправится в Сочи для переговоров с Путиным, всего за пять дней до национальных выборов в Израиле.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
01:13
Меркель больше не считает США защитником Европы
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:32
В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
19:44
Израильская компания начнет печатать мясо на 3D-принтере
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus