11.09 21:26 MIGnews.com

Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу

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Россия предупредила, что обещание Биньямина Нетаниягу аннексировать Иорданскую долину на Западном берегу может обострить напряженность, в преддверии встречи премьер-министра Израиля и президента Владимира Путина.Российское министерство иностранных дел заявляет, что обеспокоено планом израильского лидера, заявив, что его реализация может привести к "резкой эскалации напряженности в регионе (и) подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и его арабскими соседями".Нетаниягу завтра отправится в Сочи для переговоров с Путиным, всего за пять дней до национальных выборов в Израиле.