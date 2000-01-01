11.09 20:41 MIGnews.com

Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"

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Израиль должен был свергнуть президента Сирии Башара Асада пять лет назад, заявил депутат от "Кахоль Лаван" и бывший глава штаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази на конференции в Герцлии. Он сказал, что израильтяне не были поджигателями войны и добавил, что еще не поздно убить Асада.Ашкенази призвал предпринять шаги по улучшению гуманитарной ситуации в Газе, такие как строительство водоочистных сооружений и объектов для обеспечения Газы электричеством.Реагируя на ракетные удары, которые вынудили премьер-министра Биньямина Нетаниягу покинуть сцену на встрече "Ликуда" в Ашкелоне во вторник вечером, Ашкенази сказал, что "у нас нет никакого сдерживания на юге" и что "хорошо, что премьер-министр пережил это".Ашкенази также защитил свое поведение, когда не вышел из сцены на митинге своей собственной партии в то же время в соседнем Ашкелоне. Он сказал, что на митинге не было безопасной зоны для всех, поэтому он не стал защищать себя одного."Оставлять всех и уходить самому не станет личным примером", - сказал он.Он повторил, что нет никаких шансов, что "Кахоль Лаван" войдут в правительство с Нетаниягу: "Если Биби не получит 61 место во вторник, мы сформируем правительство", - сказал он.