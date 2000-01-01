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Исламские лидеры экстренно соберутся из-за Нетаниягу | Фото:11.09 18:18   MIGnews.com

Исламские лидеры экстренно соберутся из-за Нетаниягу

Организация исламского сотрудничества созывает экстренное совещание на следующей неделе, чтобы "принять срочные политические и правовые меры" против обещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу аннексировать часть Западного берега в случае переизбрания.

По сообщению ОИК, встреча на высшем уровне, которая состоится в воскресенье, была созвана Саудовской Аравией вчера вечером.

Группа из 57 стран заявляет, что считает заявление Нетаниягу "новой агрессией в отношении прав палестинского народа и вопиющим нарушением устава ООН, принципов международного права и соответствующих резолюций ООН".

Королевский суд Саудовской Аравии осудил высказывания премьер-министра как "очень опасную эскалацию".


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