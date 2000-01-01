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`Закон о камерах` отклонен в первом чтении | Фото:11.09 17:36   MIGnews.com

"Закон о камерах" отклонен в первом чтении

"Законопроект о камерах", разрешающий размещение камер на избирательных участках в день выборов, был отклонен в первом чтении в среду, 11 сентября.

58 депутата проголосовали за законопроект, что ниже необходимого 61 голоса для принятия закона.

Министр Арье Дери и депутат Рой Фолкман отсутствовали при голосовании. Кроме того, оппозиционные партии "Кахоль Лаван", "Авода", "Мерец", Объединенный арабский список и "НДИ" бойкотировали голосование.

Партия "Ликуд" заявила: "Законопроект о камерах рухнул из-за одного человека - Авигдора Либермана - который присоединился к Лапид-Ганцу и арабским партиям, чтобы допустить мошенничество и кражу голосов. Это правительство, которое Ганц и Лапид создадут и все левое правительство с Либерманом, Ахмадом Тиби и Айманом Уда."

Законопроект был представлен в среду утром министром юстиции Амиром Оханой.

Премьер-министр спросил: "Где НДИ? Где зигзагер Авигдор Либерман? Если бы он не метался, мы бы приняли законопроект о камерах, предотвращающий фальсификацию и кражу выборов. Как вы можете протестовать против камер, чего-то такого? Мы везде используем мобильные телефоны? Все общественное пространство снимается".


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