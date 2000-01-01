11.09 16:19 MIGnews.com

Великая национальная цель: что объединило левых и Либермана

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У левых и арабов часто совпадают цели. Когда этот идейный симбиоз начинает поддерживать кто-то из тех, кто называет себя правым, то ничего хорошего ждать не приходится. Потому что такое совпадение целей обычно означает очередной удар по интересам Израиля.Сложившийся в канун выборов в Кнессет ХХII созыва триумвират в составе Бени Ганца, Аймана Уде и Авигдора Либермана не скрывает общность цели, хотя пока предпочитает не раскрывать, в чем таковая состоит. Все трое не скрывают, что заинтересованы в замене сильного правого правительства во главе с Биньямином Нетаниягу на левоарабскую коалицию. Однако не говорят, по какой причине и каким образом намерены распорядиться властью в дальнейшем.Однако Айман Уде не выдержал и поделился "невиданной удачей" со своими арабскими единомышленниками. Сделал он это в интервью официальному телеканалу Палестинской автономии 7 сентября, то есть за 10 дней до выборов.Айман Уде очень четко и недвусмысленно обозначил цели "Объединенного арабского списка", которые намерен реализовать с помощью израильских левых во главе с Ганцем и при поддержке якобы правого Авигдора Либермана."Свалить нынешнее правительство Израиля и Нетаниягу – наша великая национальная цель", – заявил Айман Уде.И далее пояснил, какова именно эта "великая национальная цель" в представлениях депутата парламента Еврейского Государства и союзника таких партий как "Кахоль Лаван" и НДИ, называющих себя сионистскими.Айман Уде отчетливо дал понять, что "национальная цель" состоит в том, чтобы устранить Ликуд и Нетаниягу в связи с тем, что они мешают левоарабской коалиции добивать Израиль путем "миротворческих авантюр", на пути которых стоят правые во главе с Нетаниягу.Арабский депутат, как и его сообщники, прекрасно понимает, что при правых ни о каких односторонних отступлениях, замышляемых Ганцем, и внутренних распрях, которые катализирует Либерман, стравливая разные сектора еврейского народа, даже мечтать невозможно. Поэтому он сужает задачу до "зачистки" политического поля от сильного Нетаниягу и возвращения туда левых во главе со слабым Ганцем.Любопытно, что Уде, обосновывая необходимость свержения Нетаниягу, перечисляет все те заслуги, благодаря которым Ликуд и его лидер в течение 10 лет получали массовую поддержку от патриотично настроенных израильтян. Иными словами, все то, что хорошо для Израиля – очень плохо для ненавистников Еврейского Государства, как бы те себя не величали."С 1948 года и по сей день был ли другой премьер-министр Израиля, который столь драматично влиял на решения США, как Нетаниягу? – задается вопросом Айман Уде в студии палестинского телевидения. – Может, Бен-Гурион, Эшколь, Голда Меир, Барак, Шарон, Ольмерт? Перенос посольства в Иерусалим – Нетаниягу. Признание Голанских высот израильской территорией – Нетаниягу. Выход США из сделки с Ираном – Нетаниягу. И так далее и тому подобное".Для левоарабской коалиции все, сказанное Айманом Уде, вероятно, звучит как "ужас" и "позор". Но, по сути, это все то, что вызывает надежду и гордость у сторонников сильного Израиля. И именно здесь и проходит настоящий водораздел между теми, кто любит Израиль и хочет видеть его сильным и теми, кто мечтает о превращении Израиля в "часть великого Исламского халифата", как сказал еще один функционер "Объединенного арабского списка", доктор политологии и возможный кандидат в министры Масуд Ганаим.Айман Уде, вероятно, устал ждать наступления того "светлого дня", когда Израиль станет частью халифата. Он спешит, ему не терпится нанести первый удар.Поэтому он вновь повторяет в своем интервью: "Свалить нынешнее правительство Израиля и Нетаниягу – великая национальная цель".Хотя Айман Уде говорил по-арабски, его слова были услышаны. В том числе и теми, от кого теперь зависит, суждено ли сбыться целям левоарабской коалиции или же она будет отправлена на свалку истории.У тех, кто против планов арабов и поддерживающих их Ганца с Либерманом, есть только один способ поддержать сильный Израиль: 17 сентября голосуем за Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу.