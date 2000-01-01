11.09 16:11 MIGnews.com

Светское большинство или ортодоксы и экстремисты?

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Одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается израильская политическая система – это сложности с формированием правительства, действительно отражающего позицию светского большинства (то есть примерно от 70% до 80% израильтян).В извечных войнах «правых» и «левых» настоящими победителями оказываются небольшие секторальные партии, выгодно обменивающие свои мандаты на министерские портфели, а также преференции и огромные бюджетные вливания для своих избирателей.В результате эти партии де-факто оказывают непропорционально большое влияние не только на ход израильской политической жизни и на распределение ресурсов, но и на то, как выглядит наше общество, на его ценности и приоритеты. Очевидно, что при существующем на данный момент раскладе сил лишь правительство национального единства будет способно выражать интересы и чаяния большинства населения Израиля, при этом не поддаваясь вымогательству и шантажу со стороны секторальных партий и экстремистов.Однако единственная партия, у которой хватит политической воли создать подобное светское правительство – это «Кахоль Лаван» во главе с Бени Ганцем. Чего можно ждать от Нетаниягу, мы уже знаем: скорее всего, это в очередной раз будет правительство ультраортодоксов, Смотрича, Фейглина и Бен Гвира, вымогающих министерские портфели и деньги из бюджета.Если мы хотим, чтобы израильская система здравоохранения и образования соответствовала требованиям XXI века, крайне рекомендуется голосовать за другое правительство. Что до Нетаниягу, то ему давно пора сказать «спасибо» – и «до свидания». Ни для кого не секрет, что в последние годы он больше занят ведущимися против него расследованиями и заботой о сохранении собственной неприкосновенности, чем интересами израильского общества.Сам факт проведения нынешних выборов – лучшее тому подтверждение, поскольку, если бы не Биби, то правительство национального единства, представляющее интересы светского большинства, можно было создать уже в апреле. Совершенно ясно, что ни Амир Перец, ни «Мерец» с Бараком с этой задачей не справятся. Факты таковы, что единственной реальной альтернативой Нетаниягу является светский блок «Кахоль Лаван».Лидер «Кахоль Лаван» Бени Ганц не скрывает своих намерений: победив на выборах и получив от президента право сформировать правительство, он пригласит туда «Ликуд», но без Нетаниягу. Судя по всему, многие в «Ликуде» будут этому только рады, поскольку в последнее время партия превращается в безвольный придаток к одному человеку – Нетаниягу.Итак, чтобы Израиль начал меняться к лучшему, нужны неотложные перемены на политическом небосклоне, а для этого «Кахоль Лаван» должна выиграть выборы, получив наибольшее количество мандатов и образовав светское правительство национального единства. Союз всех сил, верящих в эту концепцию и отрицающих расизм, экстремизм и политическое вымогательство – это гарантия того, что наша страна будет развиваться, исходя прежде всего из интересов светского большинства, то есть нас с вами.Лишь такое правительство сумеет позаботиться о том, чтобы Израиль оставался государством, защищающим гражданские свободы и уважающим как еврейскую традицию, так и традиции и верования всех без исключения граждан нашей страны. Лишь такое правительство сможет провести реформы в области здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и т. д.Выбор прост: либо правительство светского большинства во главе с Бени Ганцем, которое примет закон о гражданском брачном союзе, отменит закон о субботней торговле и урегулирует вопрос с транспортом по субботам, либо правительство ортодоксов и экстремистов, выгодное лишь одному человеку – Нетаниягу. 17 сентября вы можете помочь сделать Израиль таким, каким вы всегда хотели его видеть – современной страной, в которой безопасность, здравоохранение и образование будут соответствовать требованиям и вызовам XXI века.