11.09 16:02 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завтра, в четверг, 12 сентября, вылетит с дипломатическим визитом в Сочи (Россия), где встретится с президентом России Владимиром Путиным.Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии, с акцентом на усиление механизмов военной координации.Нетаниягу также встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, его будет сопровождать директор Совета национальной безопасности. Начиная с сентября 2015 года, Нетаниягу уже в 13-й раз встретится с Путиным.