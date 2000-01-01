Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завтра, в четверг, 12 сентября, вылетит с дипломатическим визитом в Сочи (Россия), где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии, с акцентом на усиление механизмов военной координации.
Нетаниягу также встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, его будет сопровождать директор Совета национальной безопасности. Начиная с сентября 2015 года, Нетаниягу уже в 13-й раз встретится с Путиным.