Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным | Фото:11.09 16:02   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завтра, в четверг, 12 сентября, вылетит с дипломатическим визитом в Сочи (Россия), где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии, с акцентом на усиление механизмов военной координации.

Нетаниягу также встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, его будет сопровождать директор Совета национальной безопасности. Начиная с сентября 2015 года, Нетаниягу уже в 13-й раз встретится с Путиным.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
01:13
Меркель больше не считает США защитником Европы
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
21:26
Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:32
В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus