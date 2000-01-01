Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Меркель больше не считает США защитником Европы 12.09 01:13   MIGnews.com

Меркель больше не считает США защитником Европы

Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут ее защищать автоматически. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, США – это действительно сверхдержава в военном и экономическом отношении, и, несмотря на разногласия, европейские страны сильно связаны с американцами. В то же время "больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", подчеркнула канцлер на дебатах по бюджету в Бундестаге (парламенте).

Меркель указала, что европейские государства должны сами вносить более значимый вклад в свою безопасность. Глава правительства ФРГ также отметила, что дебаты по бюджету "проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

США неоднократно призывали Германию и других членов НАТО повысить расходы до предусмотренных договорами альянса 2% от ВВП.

Как сообщалось в марте, Германия изначально соглашалась на такой рост оборонного бюджета, затем речь шла об увеличении до 1,5% к 2024 году, однако впоследствии и эта цель оказалась под вопросом.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
21:26
Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:32
В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
19:44
Израильская компания начнет печатать мясо на 3D-принтере
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus