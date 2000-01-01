12.09 01:13 MIGnews.com

Меркель больше не считает США защитником Европы

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Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут ее защищать автоматически. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.По ее словам, США – это действительно сверхдержава в военном и экономическом отношении, и, несмотря на разногласия, европейские страны сильно связаны с американцами. В то же время "больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", подчеркнула канцлер на дебатах по бюджету в Бундестаге (парламенте).Меркель указала, что европейские государства должны сами вносить более значимый вклад в свою безопасность. Глава правительства ФРГ также отметила, что дебаты по бюджету "проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".США неоднократно призывали Германию и других членов НАТО повысить расходы до предусмотренных договорами альянса 2% от ВВП.Как сообщалось в марте, Германия изначально соглашалась на такой рост оборонного бюджета, затем речь шла об увеличении до 1,5% к 2024 году, однако впоследствии и эта цель оказалась под вопросом.