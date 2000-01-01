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`Нетаниягу – психопат, для которого нет красных линий` 11.09 14:55   MIGnews.com

"Нетаниягу – психопат, для которого нет красных линий"

Незадолго до столкновения лидера Объединенного Арабского Списка Аймана Уда с главой правительства Биньямином Нетаниягу автоматическая рассылка странички премьера в Фейсбук разослала “расистское заявление”.

Заявление, которое гласит: “Арабы нас всех уничтожат!” было разослано 2,5 миллионам подписчикам Нетаниягу.

В заявлении содержался сценарий возможного разговора активиста Ликуда с его друзьями. Нетаниягу просит каждого подписчика убедить как минимум трех своих друзей проголосовать за Ликуд.

Среди прочего, в сценарии есть следующее предложение: “Я жертвую своим временем ради того, чтобы не допустить формирования опасного левого правительства Лапида, Уда, Ганца и Либермана. Светское левое правительство будет доверять арабам, которые хотят уничтожить нас всех – женщин, мужчин и детей. Оно позволит ядерному Ирану убить нас. Мы не можем допустить, чтобы это случилось!”.

В ответ Уда заявил: “Нетаниягу – психопат, для которого не существует красных линий. Он хочет крови. Он – отвратительный преступник, который продолжит призывать пролить нашу кровь. Пока он верит, что это спасет его от тюрьмы”.

Уда продолжил: “Мы обратились в Фейсбук и потребовали немедленно положить конец опасному подстрекательству Нетаниягу против арабского населения”.

Ликуд заявил, что указанное сообщение было разослано “из-за ошибки одного из работников штаба”. Нетаниягу якобы не видел этих строк и не давал на них своего одобрения. Как только Нетаниягу показали заявление, он “потребовал немедленно его удалить”.


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