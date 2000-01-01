11.09 12:09 MIGnews.com

Беженцам с израильскими женами дадут вид на жительство

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Окружной суд Тель-Авива принял прецедентное решение, касающееся статуса африканских беженцев на территории Израиля.Беженцу из Судана будет предоставлен вид на жительство, так как он живет с гражданкой Израиля. Решение принято по запросу гражданина Судана о предоставлении убежища.Истец Гойя и его партнер Яэль успешно прошли проверку управления народонаселения и иммиграции. Такие проверки проводятся в отношении иностранных супругов граждан Израиля.В своем решении судья Михаль Агмон Гонен написала, что речь идет об “аутентичных супружеских отношениях, а не о фиктивном браке с целью получения статуса”. Судья продолжила: “С этой целью пара инициировала постепенный процесс, в ходе которого были тщательно изучены данные супруга, также как и честность взаимных отношений на протяжении нескольких последних лет”.Судья также указала на то, что управление иммиграции, несмотря на то, что оно убедилось в реальности супружеских отношений Гойя и Яэль, отказалось инициировать подобный процесс, целью которого является “урегулирование легального статуса Гойя в Израиле”.Судья Гонен далее указала на трудности, с которыми сталкиваются африканские беженцы в Израиле. В данном конкретном случае Гойя прибыл в Израиль в 2007 году, и с тех пор его прошение о предоставление убежища рассмотрено не было.Прецедентной частью решения судьи Гонен является пассаж, озаглавленный “Право на семейную жизнь в эпоху глобальной иммиграции”. В ней судья привлекает внимание к тому факту, что в эпоху глобальной миграции право на семейную жизнь важнее ограничений, налагаемых иммиграционными законами.Судья Гонен убеждена в том, что в эпоху глобальных передвижений людей с целью учебы, туризма, и в особенности массовой миграции беженцев и трудовой миграции, растущая социальная неоднородность приводит к все большему количеству случаев установления постоянных связей с иммигрантами из других государств.Гонен подчеркивает, что иммиграционные власти обязаны принимать в расчет право на семейную жизнь, родительские права и права ребенка. С учетом фундаментальной важности права на семейную жизнь, решения в случаях, подобных случаю Гойя и Яэль, должны приниматься на постоянной основе, а не в виде исключения.В завершающей части решения судья пишет: “Нет никакого сомнения, что истцы являются супругами, живущими семейной жизнью, и единственной причиной, по которой они оказались не в состоянии инициировать процесс легализации своего статуса, является невозможность получения необходимых документов от суданских властей. В подобных обстоятельствах я нахожу возможным принять решение о проведении подобного процесса до его полного завершения, даже без предоставления упомянутых документов”.