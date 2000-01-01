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В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы 12.09 00:03   MIGnews.com

В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы

В Великобритании рассматривают возможность ввести запрет на ношение часов во время проведения школьных экзаменов. Эта мера должна пресечь попытки мошенничества. Независимая комиссия, призванная расследовать злоупотребления на экзаменах, пришла к выводу, что слишком трудно отличить обычные часы от "умных", и нецелесообразно проверять часы каждого студента. Более уместным в этих условиях будет полный запрет.

Отмечая "очень низкий уровень злоупотреблений", независимая комиссия по экспертизе злоупотреблений выражает уверенность, что "полный запрет на все типы часов, а также на другие интернет-устройства, исключает любую возможность для экзаменуемых получить несанкционированный доступ в интернет во время экзаменов".

Источник напоминает, что некоторые школы в США уже ввели подобный запрет. Что касается Великобритании, пока это только рекомендация соответствующему ведомству (Ofqual), которое курирует все школы в этой стране. В Ofqual приняли рекомендацию к сведению и планируют рассмотреть вопрос о запрете часов на экзаменах уже следующим летом.


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