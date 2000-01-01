Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Ганц и Ашкенази установили новый рекорд низости` 11.09 11:31   MIGnews.com

"Ганц и Ашкенази установили новый рекорд низости"

Ави Дихтер, глава комитета по обороне и внешней политике Кнессета, заявил: “Ганц и Ашкенази, два бывших начальника Генштаба, установили вчера новый рекорд низости. В тот момент, когда из Газы были запущены ракеты по Ашкелону и Ашдоду с целью убийства израильтян, прозвучали сирены ракетной тревоги. Сирены включают для того, чтобы люди успели укрыться в защищенном пространстве. И в этот момент Габи Ашкенази приказывает своей аудитории оставаться на местах и не следовать в убежище. А его друг Бени Ганц гордо сообщает: “Ашкенази стоял на сцене и продолжал говорить, как будто бы ничего не произошло”.

Сам Ашкенази уверяет, что в том зале, в котором он выступал в Ашкелоне, “есть убежище лишь на 20 человек, присутствовало несколько сотен, в такой ситуации самым умным было остаться внутри”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
01:13
Меркель больше не считает США защитником Европы
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
21:26
Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:32
В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus