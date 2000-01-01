11.09 11:31 MIGnews.com

"Ганц и Ашкенази установили новый рекорд низости"

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Ави Дихтер, глава комитета по обороне и внешней политике Кнессета, заявил: “Ганц и Ашкенази, два бывших начальника Генштаба, установили вчера новый рекорд низости. В тот момент, когда из Газы были запущены ракеты по Ашкелону и Ашдоду с целью убийства израильтян, прозвучали сирены ракетной тревоги. Сирены включают для того, чтобы люди успели укрыться в защищенном пространстве. И в этот момент Габи Ашкенази приказывает своей аудитории оставаться на местах и не следовать в убежище. А его друг Бени Ганц гордо сообщает: “Ашкенази стоял на сцене и продолжал говорить, как будто бы ничего не произошло”.Сам Ашкенази уверяет, что в том зале, в котором он выступал в Ашкелоне, “есть убежище лишь на 20 человек, присутствовало несколько сотен, в такой ситуации самым умным было остаться внутри”.