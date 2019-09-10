11.09 11:18 MIGnews.com

Турция: Заявление Нетаниягу – расистское

The election promise of Netanyahu, who is giving all kind of illegal, unlawful and aggressive messages before the election, is a racist apartheid state. Will defend rights and interests of our Palestinian brothers&sisters till the end. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 10, 2019

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Правительство Турции осудило заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу касательно применения израильского суверенитета к долине реки Иордан, если он будет вновь переизбран. Министр иностранных дел Турции считает, что такое заявление является "расистским"."Предвыборные обещания Нетаниягу, который распространяет незаконные и агрессивные заявления перед выборами, относятся к расистскому государству апартеида", – написал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своем официальном аккаунте в Твиттере."Мы будем до конца отстаивать права и интересы наших палестинских братьев и сестер", – добавил он.