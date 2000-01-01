Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Арабский мир празднует эвакуацию Нетаниягу` 11.09 11:08   MIGnews.com

"Арабский мир празднует эвакуацию Нетаниягу"

Лидер партии Ямина Аелет Шакед в интервью радио Галей ЦАХАЛ утром 11 сентября заявила, что “арабский мир празднует тяжелые и унизительные снимки” момента эвакуации премьер-министра Биньямина Нетаниягу со сцены во время его выступления в Ашдоде.

Шакед заявила, что Израиль “столкнулся со сложной реальностью, требующей действий”. Она отметила: “Мы все время уклоняемся от принятия решения, но, в конченом счете, масштабная операция в Газе, в ходе которой будет произведена эвакуация близлежащих населенных пунктов на несколько недель с тем, чтобы армия могла работать по-настоящему  – неизбежна. Самое важное – не дать ХАМАСу усилиться, и это именно то, что происходит с момента окончания “Нерушимой Скалы”.

В то же время видные функционеры Ликуда продолжают защищать Нетаниягу. Комментируя высказывания другого лидера Ямина, Нафтали Беннета, о том, что бегство Нетаниягу со сцены было “национальным унижением”, министр Ярив Левин отметил: “Подобные заявления несерьезны. Они будут критиковать его, что бы он ни сделал. Если бы премьер-министр продолжил конференцию так, как будто ничто не случилось – они бы немедленно атаковали его”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
01:13
Меркель больше не считает США защитником Европы
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
21:26
Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:32
В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus