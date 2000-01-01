11.09 11:08 MIGnews.com

"Арабский мир празднует эвакуацию Нетаниягу"

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Лидер партии Ямина Аелет Шакед в интервью радио Галей ЦАХАЛ утром 11 сентября заявила, что “арабский мир празднует тяжелые и унизительные снимки” момента эвакуации премьер-министра Биньямина Нетаниягу со сцены во время его выступления в Ашдоде.Шакед заявила, что Израиль “столкнулся со сложной реальностью, требующей действий”. Она отметила: “Мы все время уклоняемся от принятия решения, но, в конченом счете, масштабная операция в Газе, в ходе которой будет произведена эвакуация близлежащих населенных пунктов на несколько недель с тем, чтобы армия могла работать по-настоящему – неизбежна. Самое важное – не дать ХАМАСу усилиться, и это именно то, что происходит с момента окончания “Нерушимой Скалы”.В то же время видные функционеры Ликуда продолжают защищать Нетаниягу. Комментируя высказывания другого лидера Ямина, Нафтали Беннета, о том, что бегство Нетаниягу со сцены было “национальным унижением”, министр Ярив Левин отметил: “Подобные заявления несерьезны. Они будут критиковать его, что бы он ни сделал. Если бы премьер-министр продолжил конференцию так, как будто ничто не случилось – они бы немедленно атаковали его”.