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Корбина раскритиковали за сравнение Израиля с нацистами | Фото:11.08 09:51   MIGnews.com

Корбина раскритиковали за сравнение Израиля с нацистами

Лидер лейбористов Великобритании Джереми Корбин попал под шквал критики в пятницу после того, как появился видеоролик, в котором он сравнивает израильскую политику в отношении к Газе с нацистской оккупацией европейских стран во время Второй мировой войны.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel.

В коротком видеообращении Корбин говорит, что палестинцы на Западном берегу живут "под оккупацией такого рода, которая была признана многими людьми в Европе, которые пострадали от нацистского режима во время Второй мировой войны".

Он также добавил, что жители анклава живут "словно в тюрьме", страдая от гуманитарного кризиса.


По данным издания, видеоролик был записан на мероприятии 2013 года, организованном Центром возвращения Палестины, в то время, когда Корбин был еще малоизвестным лейбористским депутатом.

Отметим, что обвинения в антисемитизме по адресу лейбористов и их лидера Джереми Корбина звучат не в первый раз. Сам Корбин утверждает, что его критика в адрес Израиля основана на политической ситуации на Ближнем Востоке и не является проявлением антисемитизма.


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