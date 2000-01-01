Корбина раскритиковали за сравнение Израиля с нацистами
Лидер лейбористов Великобритании Джереми Корбин попал под шквал критики в пятницу после того, как появился видеоролик, в котором он сравнивает израильскую политику в отношении к Газе с нацистской оккупацией европейских стран во время Второй мировой войны.
В коротком видеообращении Корбин говорит, что палестинцы на Западном берегу живут "под оккупацией такого рода, которая была признана многими людьми в Европе, которые пострадали от нацистского режима во время Второй мировой войны".
Он также добавил, что жители анклава живут "словно в тюрьме", страдая от гуманитарного кризиса.
EXCLUSIVE - In 2013 @JeremyCorbyn spoke at an event hosted by the Palestinian Return Centre in which he made a direct comparison between Israel’s occupation of the West Bank and the Nazi occupation of Europe during WW2. Watch until the end… pic.twitter.com/POMfsX5APq
По данным издания, видеоролик был записан на мероприятии 2013 года, организованном Центром возвращения Палестины, в то время, когда Корбин был еще малоизвестным лейбористским депутатом.
Отметим, что обвинения в антисемитизме по адресу лейбористов и их лидера Джереми Корбина звучат не в первый раз. Сам Корбин утверждает, что его критика в адрес Израиля основана на политической ситуации на Ближнем Востоке и не является проявлением антисемитизма.