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Лапид приветствовал введение санкций США против Турции | Фото:11.08 08:54   MIGnews.com

Лапид приветствовал введение санкций США против Турции

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид приветствовал решение президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на алюминий и сталь из Турции, что негативно скажется на экономике этой страны на фоне дипломатического скандала с Вашингтоном.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel.

"Я восхваляю президента Трампа за его решительные действия против турецкого лидера Тайипа Эрдогана", - написал Лапид на своей странице в Twitter.

По его словам, "не помешает и правительству Нетаниягу" также принять меры против Турции.

Напомним, американский лидер сообщил в пятницу в Twitter, что вдвое повышает пошлины на алюминий и сталь из Турции. "Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает по отношению к нашему очень сильному доллару! Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь — 50%", — написал глава Белого дома.


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