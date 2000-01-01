Лапид приветствовал введение санкций США против Турции
Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид приветствовал решение президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на алюминий и сталь из Турции, что негативно скажется на экономике этой страны на фоне дипломатического скандала с Вашингтоном.
"Я восхваляю президента Трампа за его решительные действия против турецкого лидера Тайипа Эрдогана", - написал Лапид на своей странице в Twitter.
По его словам, "не помешает и правительству Нетаниягу" также принять меры против Турции.
Напомним, американский лидер сообщил в пятницу в Twitter, что вдвое повышает пошлины на алюминий и сталь из Турции. "Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает по отношению к нашему очень сильному доллару! Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь — 50%", — написал глава Белого дома.