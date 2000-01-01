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СМИ снимками подтвердили антисемитскую репутацию Корбина 12.08 09:10   MIGnews.com

Корбин возложил цветы на могилу убийц израильских атлетов

Опубликованы снимки, подтверждающие антисемитскую репутацию лидера британских лейбористов Джереми Корбина. На фото он возлагает цветы к памятнику палестинским террористам группировки "Черный сентябрь", которые убили израильских спортсменов на Олимпиаде 1974 года в Мюнхене.

Снимки сделаны в 2014 году во время визита Корбина в Тунис. На первом фото видно, как он возлагает цветы на могилу главы разведки "Организации освобождения Палестины" Атефа Бсейсо. На другом фото он принимает участие в коллективной молитве палестинской общины.

Пресс-служба Корбина старалась оправдать своего шефа – Корбин был на могилах жертв авианалета израильских ВВС на штаб-квартиру Организации освобождения Палестины в 1985 году, пишет Daily Mail. Эти могилы находятся на разных концах кладбища.


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