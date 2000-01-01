ЕС может принимать больше легальных беженцев

Немецкий канцлер Ангела Меркель оценила идею увеличения квот ежегодно распределяемых в европейских странах легальных беженцев с 20 тыс. до 40 тыс. человек.
Меркель во время совместной пресс-конференции с Педро Санчесом сказала, что данное количество ЕС сможет осилить.
Берлин представит UNHCR и IOM примерно 50 млн евро до конца 2018 года на их деятельность в Ливии: в частности, на борьбу с бандами перевозчиков нелегальных мигрантов в Средиземном море и факторами, заставляющими мигрантов отправляться в Европу, пишет DW.
Также канцлер подчеркнула необходимость развивать отношения с Африкой, откуда мигранты прибывают. Она призвала создать такую ситуацию, как с Турцией, с которой ЕС подписал договор о возвращении мигрантов. По ее словам, решение этого вопроса должно приносить выгоду всем сторонам.