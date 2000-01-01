Бачелет стала Верховным комиссаром ООН по правам человека
Кандидатуру экс-президента Чили Мишель Бачелет утвердили на должность Верховного комиссара ООН по правам человека, информирует пресс-служба Центра новостей ООН.
Известно, что генсек Антониу Гутерриш оценил решение Генассамблеи, пишет APnews.
Гутерриш отметил, что Бачелет в Чили знала взлеты и падения: она стала первой женщиной, занявшей пост президента, но несколько десятилетий назад она и ее семья подверглись жестоким преследованиям властей.
В ООН она была первопроходцем, возглавив новую структуру" ООН-женщины.