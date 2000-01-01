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Бачелет стала Верховным комиссаром ООН по правам человека 11.08 21:20   MIGnews.com

Бачелет стала Верховным комиссаром ООН по правам человека

Кандидатуру экс-президента Чили Мишель Бачелет утвердили на должность Верховного комиссара ООН по правам человека, информирует пресс-служба Центра новостей ООН.

Известно, что генсек Антониу Гутерриш оценил решение Генассамблеи, пишет APnews.

Гутерриш отметил, что Бачелет в Чили знала взлеты и падения: она стала первой женщиной, занявшей пост президента, но несколько десятилетий назад она и ее семья подверглись жестоким преследованиям властей.

В ООН она была первопроходцем, возглавив новую структуру" ООН-женщины.


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