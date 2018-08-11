Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












В ФРГ может появиться Агентство по кибероружию 11.08 15:49   MIGnews.com

В ФРГ может появиться Агентство по кибероружию

Председатели оборонного ведомства и внутренних дел Германии инициируют создание управления, защищающего от атак в виртуальном пространстве.

Федеральное правительство намерено создать госведомство по разработке и исследованиям кибероружия. Инициаторы - Урсула фон дер Ляйен и Хорст Зеехофер.

15 августа правительство на заседании должно принять решение о создании Агентства по инновациям в сфере кибербезопасности.

NAU.CH пишет, что агентство вооружит армию и спецслужбы необходимыми средствами для защиты от кибератак, позволяющие анализировать угрозы и наносить ответный удар в виртуальном пространстве.

На функционирование ведомства Минобороны ФРГ планирует в ближайшие 2 года выделить по около 50 млн евро на исследования в киберпространстве.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:22
Стрелявший во Фредериктоне находится в больнице  
16:42
Стрельба на иранской границе
15:32
Израиль переживает туристический бум
14:13
Угнавший самолет из аэропорта Сиэтла объяснил свой поступок
13:44
Землетрясение в Индонезии унесло жизни 387 человек
13:13
Полиция Румынии задержала троих израильтян за драку в отеле
12:54
КНДР отвергла все предложения Вашингтона по денуклеаризации
12:09
Зариф: встречи представителей Тегерана и Вашингтона не будет
11:39
Афины отзывают своего посла из Москвы
11:11
Москва: в еврейской общине найдена антисемитская литература
10:51
Тегеран впервые за год возобновил ракетные испытания
10:09
Мусульмане Китая протестуют против сноса мечети
09:51
Корбина раскритиковали за сравнение Израиля с нацистами
09:15
Угнанный из аэропорта Сиэтла авиалайнер потерпел крушение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus