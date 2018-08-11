11.08 15:49 MIGnews.com
В ФРГ может появиться Агентство по кибероружию
Председатели оборонного ведомства и внутренних дел Германии инициируют создание управления, защищающего от атак в виртуальном пространстве.
Федеральное правительство намерено создать госведомство по разработке и исследованиям кибероружия. Инициаторы - Урсула фон дер Ляйен и Хорст Зеехофер.
15 августа правительство на заседании должно принять решение о создании Агентства по инновациям в сфере кибербезопасности.
NAU.CH
пишет, что агентство вооружит армию и спецслужбы необходимыми средствами для защиты от кибератак, позволяющие анализировать угрозы и наносить ответный удар в виртуальном пространстве.
На функционирование ведомства Минобороны ФРГ планирует в ближайшие 2 года выделить по около 50 млн евро на исследования в киберпространстве.
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