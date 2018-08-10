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КНДР отвергла все предложения Вашингтона по денуклеаризации | Фото:11.08 12:54   MIGnews.com

КНДР отвергла все предложения Вашингтона по денуклеаризации

Северная Корея выступила против всех предложений Вашингтона, в том числе временных рамок проведения полного и подконтрольного ядерного разоружения Корейского полуострова.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает CNN со ссылкой на источники.

"США неоднократно направляли предложения Северной Кореи о процессе денуклеаризации, но все они были отклонены Пхеньяном", - подчеркивает телеканал со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Власти Северной Кореи считают, что уже сделали несколько шагов навстречу Вашингтону, но там не отвечают взаимностью. Пхеньян готов предпринять дальнейшие шаги по разоружению только после снятия санкций и заключения мирного договора между странами.

Отмечается, что переговоры с КНДР зависят от того, готовы ли США пойти на "смелый шаг" и заключить мир. В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.

9 августа внешнеполитическое ведомство КНДР заявило, что правительство США не идет на диалог, который Ким Чен Ын и Дональд Трамп начали на совместном саммите в Сингапуре.

Ранее госсекретарь США согласовал с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи дальнейшее давление на КНДР, "пока Северная Корея не избавится ядерного оружия".


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