КНДР отвергла все предложения Вашингтона по денуклеаризации
Северная Корея выступила против всех предложений Вашингтона, в том числе временных рамок проведения полного и подконтрольного ядерного разоружения Корейского полуострова.
Об этом в субботу, 11 августа сообщает CNN со ссылкой на источники.
"США неоднократно направляли предложения Северной Кореи о процессе денуклеаризации, но все они были отклонены Пхеньяном", - подчеркивает телеканал со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Власти Северной Кореи считают, что уже сделали несколько шагов навстречу Вашингтону, но там не отвечают взаимностью. Пхеньян готов предпринять дальнейшие шаги по разоружению только после снятия санкций и заключения мирного договора между странами.
Отмечается, что переговоры с КНДР зависят от того, готовы ли США пойти на "смелый шаг" и заключить мир. В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.
9 августа внешнеполитическое ведомство КНДР заявило, что правительство США не идет на диалог, который Ким Чен Ын и Дональд Трамп начали на совместном саммите в Сингапуре.
Ранее госсекретарь США согласовал с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи дальнейшее давление на КНДР, "пока Северная Корея не избавится ядерного оружия".