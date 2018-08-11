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Власти Норвегии решили выдавать наркоманам бесплатный героин | Фото:12.08 01:29   MIGnews.com

Власти Норвегии решили выдавать наркоманам бесплатный героин

Норвежское правительство решило обеспечить 400 наркоманов бесплатным героином в рамках эксперимента, сообщает в субботу, 11 августа Лента.ру со ссылкой на The Independent.

По данным издания, тестовая программа, которую запустят в 2010 году, рассчитана на повышение качества жизни самих наркоманов.

На данный момент неизвестно, каким образом будут выбирать участников эксперимента, и в каком количестве будут выписывать наркотическое вещество.

Напомним, что в прошлом году в Норвегии был проведен референдум по декриминализации наркотиков. Большинство граждан Норвегии поддержали это решение. Многие предложили просто лечить наркоманов, а не наказывать.

"Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое улучшит качество жизни некоторых наркозависимых. В частности, к которым у нас сейчас нет доступа, и которым не помогают существующие программы", - сказал министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе.

Известно, что в Норвегии наивысший уровень смертности из-за передозировки в Европе. В 2015 году на миллион населения в стране приходился 81 погибший из-за передозировки. Выше показатели только у Швеции (88 смертей на миллион населения) и Эстонии (132 смерти на миллион населения).


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