Власти Норвегии решили выдавать наркоманам бесплатный героин
Норвежское правительство решило обеспечить 400 наркоманов бесплатным героином в рамках эксперимента, сообщает в субботу, 11 августа Лента.ру со ссылкой на The Independent.
По данным издания, тестовая программа, которую запустят в 2010 году, рассчитана на повышение качества жизни самих наркоманов.
На данный момент неизвестно, каким образом будут выбирать участников эксперимента, и в каком количестве будут выписывать наркотическое вещество.
Напомним, что в прошлом году в Норвегии был проведен референдум по декриминализации наркотиков. Большинство граждан Норвегии поддержали это решение. Многие предложили просто лечить наркоманов, а не наказывать.
"Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое улучшит качество жизни некоторых наркозависимых. В частности, к которым у нас сейчас нет доступа, и которым не помогают существующие программы", - сказал министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе.
Известно, что в Норвегии наивысший уровень смертности из-за передозировки в Европе. В 2015 году на миллион населения в стране приходился 81 погибший из-за передозировки. Выше показатели только у Швеции (88 смертей на миллион населения) и Эстонии (132 смерти на миллион населения).