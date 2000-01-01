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Греция отзывает своего посла из Москвы | Фото:11.08 11:39   MIGnews.com

Афины отзывают своего посла из Москвы

СМИ сообщают в субботу, 11 августа, что Греция отзывает своего представителя Андреаса Фриганаса из Российской Федерации. Он будет заменен новым дипломатическим послом.

По данным дипломатических источников, решение было принято главой внешнеполитического ведомства Греции Никосом Котзиасом.

Как уточняет СМИ, Фриганаса назначили послом Греции в Москве в мае 2016 года.

Ранее сообщалось, что Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Послов РФ обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции, а также в "действиях, подрывающих нацбезопасность".

Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.

6 августа Фриганаса вызвали в МИД РФ, где ему вручили ноту о принятии зеркальных мер.

Уточняется, что греческие дипломаты покинут Москву 11-12 августа.


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