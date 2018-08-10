Тегеран впервые за год возобновил ракетные испытания
На прошлой неделе Иран впервые за более чем годичный срок после выхода США из ядерного соглашения, провел испытания баллистической ракеты.
Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальные лица Вашингтона.
Испытания иранской баллистической ракеты ближнего радиуса действия "Fateh-110" прошло одновременно с масштабными военно-морскими учениями в Иране на прошлой неделе, передает американский центральный телеканал Fox News со ссылкой сразу на троих представителей администрации США.
По данным телеканала, в маневрах приняли участие более 50-ти малых катеров в Ормузском проливе, чтобы отработать перекрытие жизненно важного водного пути, через который проходит ежегодно 30% мировой нефти.
Согласно информации оборонного ведомства США, ракета Fateh-110 пролетела более 100 миль через Ормузский пролив к месту испытаний в иранской пустыне.
Несмотря на то, что в Пентагоне уже заявляли о широкой военно-морской активности иранских ВМС в этом регионе, об испытаниях ракеты ранее не сообщалось.
Уточняется, что пуск состоялся с военной базы Бандар-е-Яск в юго-восточном Иране и был зафиксирован американскими спутниками наблюдения.