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Тегеран впервые за год возобновил ракетные испытания | Фото:11.08 10:51   MIGnews.com

Тегеран впервые за год возобновил ракетные испытания

На прошлой неделе Иран впервые за более чем годичный срок после выхода США из ядерного соглашения, провел испытания баллистической ракеты.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальные лица Вашингтона.

Испытания иранской баллистической ракеты ближнего радиуса действия "Fateh-110" прошло одновременно с масштабными военно-морскими учениями в Иране на прошлой неделе, передает американский центральный телеканал Fox News со ссылкой сразу на троих представителей администрации США.

По данным телеканала, в маневрах приняли участие более 50-ти малых катеров в Ормузском проливе, чтобы отработать перекрытие жизненно важного водного пути, через который проходит ежегодно 30% мировой нефти.

Согласно информации оборонного ведомства США, ракета Fateh-110 пролетела более 100 миль через Ормузский пролив к месту испытаний в иранской пустыне.

Несмотря на то, что в Пентагоне уже заявляли о широкой военно-морской активности иранских ВМС в этом регионе, об испытаниях ракеты ранее не сообщалось.

Уточняется, что пуск состоялся с военной базы Бандар-е-Яск в юго-восточном Иране и был зафиксирован американскими спутниками наблюдения.


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