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Нетаниягу встретился с Ляшко, в партии которого нео-нацисты 11.07 12:03   MIGnews.com

Нетаниягу принял лидеров Радикальной партии Украины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, который в последние годы подвергся критике за то, что якобы не смог противостоять антисемитизму и ревизионизму в Центральной и Восточной Европе, встретился в среду с главой европейской политической партии, в состав которой входят ультранационалисты и неонацисты.

Олег Ляшко из украинской Радикальной партии прибыл в Иерусалим в составе парламентской делегации во главе с украинским евреем Георгием Логвинским.

В партии Ляшко состоит националист Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича – главнокомандующего Украинской повстанческой армией, чьи войска сотрудничали с немецкими во время Второй мировой войны. Другой член партии, Артем Витко, запечатлен на видео в 2015 году. Утверждается, что там записано, как он поет песню, посвященную Адольфу Гитлеру.

Ляшко сам спровоцировал споры, раскритиковав тогдашнего президента Петра Порошенко после государственного визита в Иерусалим в 2015 году, во время которого украинский лидер извинился за сотрудничество со стороны своих соотечественников с немецкими войсками во время Холокоста. По словам Ляшко, комментарии Порошенко были “унижением” для Украины, добавив, что он “провозглашает [неполноценность] своего народа”.

После того, как Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому в начале этого года, Ляшко обвинил еврейского комика, ставшего политиком, в “отсутствии патриотизма”.


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