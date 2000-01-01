11.07 09:29 MIGnews.com

"Офицер мог подбросить образцы ДНК Теко"

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В израильскую прессу "слили" сообщение о том, что на камнях в парке в Кирьят Хаим, где шальной пулей был застрелен Соломон Теко, обнаружены образцы его ДНК.Один из адвокатов, представляющих интересы семьи Теко, заявил, что речь идет о “преднамеренном саботаже расследования” и “препятствовании совершению правосудия”.Адвокат Ици Даса утверждает чтобы эти вещественные доказательства могли быть подкинуты на место происшествия самим стрелявшим офицером. Даса указывает на то, что стычка с молодыми людьми эфиопского происхождения была инициирована офицером, следовательно нельзя исключать того, что ее исход и алиби офицера были заранее продуманы.Адвокат сообщил: "Речь не идет о ситуации, в которой Соломон атаковал полицейского, тот встал и выстрелил в ответ. Произошло прямо противоположное: полицейский инициировал событие, но все продолжают выставлять Соломона как причину опасной ситуации, что не соответствует реальности".Далее адвокат удивляется: "Как мы вообще до такого дошли? Почему полицейский инициировал это? Почему он выхватил пистолет?".Далее адвокат поведал свою теорию о произошедшем: “Вы должны принимать во внимание то, что у полицейского было достаточно времени для саботажа на месте происшествия. Я не исключаю возможности того, что полицейский подбросил камень для саботажа расследования. Человек, застреливший мальчика , способен на все ради того, чтобы сохранить свою шкуру, в том числе и на попытки запутать следствие”.Адвокат подчеркивает, что случай с Теко еще раз демонстрирует “дискриминацию” в отношении эфиопской общины и других “меньшинств”: “Он бы не вытащил так пистолет в Рамат-Авиве, в Рехавии или в Кфар Шмияриху. Применение оружия с подобной легкостью возможно только там, там, где на местах работают стереотипы. Это именно то, о чем мы говорим все время – “профилирование” репатриантов эфиопского происхождения”.Адвокат говорит: “Легкость, с которой оружие применяется против араба или хареди непостижима, и это – очень серьезная проблема. Невозможно разорвать связь между тем, как выхватили пистолет, и тем, что жертвой был человек эфиопского происхождения”.