Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Офицер мог подбросить образцы ДНК Теко` 11.07 09:29   MIGnews.com

"Офицер мог подбросить образцы ДНК Теко"

В израильскую прессу "слили" сообщение о том, что на камнях в парке в Кирьят Хаим, где шальной пулей был застрелен Соломон Теко, обнаружены образцы его ДНК.

Один из адвокатов, представляющих интересы семьи Теко, заявил, что речь идет о “преднамеренном саботаже расследования” и “препятствовании совершению правосудия”.

Адвокат Ици Даса утверждает чтобы эти вещественные доказательства могли быть подкинуты на место происшествия самим стрелявшим офицером. Даса указывает на то, что стычка с молодыми людьми эфиопского происхождения была инициирована офицером, следовательно нельзя исключать того, что ее исход и алиби офицера были заранее продуманы.

Адвокат сообщил: "Речь не идет о ситуации, в которой Соломон атаковал полицейского, тот встал и выстрелил в ответ.  Произошло прямо противоположное: полицейский инициировал событие, но все продолжают выставлять Соломона как причину опасной ситуации, что не соответствует реальности".

Далее адвокат удивляется: "Как мы вообще до такого дошли? Почему полицейский инициировал это? Почему он выхватил пистолет?".

Далее адвокат поведал свою теорию о произошедшем: “Вы должны принимать во внимание то, что у полицейского было достаточно времени для саботажа на месте происшествия. Я не исключаю возможности того, что полицейский подбросил камень  для саботажа расследования. Человек, застреливший мальчика , способен на все ради того, чтобы сохранить свою шкуру, в том числе и на попытки запутать следствие”.

Адвокат подчеркивает, что случай с Теко еще раз демонстрирует “дискриминацию” в отношении эфиопской общины и других “меньшинств”: “Он бы не вытащил так пистолет в Рамат-Авиве, в Рехавии или в Кфар Шмияриху. Применение оружия с подобной легкостью возможно только там, там, где на местах работают стереотипы. Это именно то, о чем мы говорим все время – “профилирование” репатриантов эфиопского происхождения”.

Адвокат говорит: “Легкость, с которой оружие применяется против араба или хареди непостижима, и это – очень серьезная проблема. Невозможно разорвать связь между тем, как выхватили пистолет, и тем, что жертвой был человек эфиопского происхождения”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:02
Греция и Турция борются за газ и нефть
10:42
Великобритания подтвердила попытку захвата танкера
10:20
Число пожаров на границе Газы сократилось в разы
09:35
База МАГАВа загорелась в результате террористической атаки
09:19
Террористам убившим трех подростков вдвое увеличили зарплату
09:04
Буря с градом в Греции: погибли шесть человек
08:42
ЕС против перемещения посольств в Иерусалим
08:31
Хайфа: беременная врач атакована беременной пациенткой
08:10
ХАМАС помешал Израилю отравить командиров
07:35
Палестинец подозревается в изнасиловании девочки из Ашдода
07:29
США создают коалицию для охраны навигации в Заливе
07:00
Меркель просит не беспокоиться о ее здоровье
06:38
Перец сказал, что “охотится” на Орли Леви Абукаси
05:37
Ресомация - самыt экологичные "похороны"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus