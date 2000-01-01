11.07 08:42 MIGnews.com

ЕС против перемещения посольств в Иерусалим

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Европейский союз (ЕС) пытался предотвратить продолжающуюся тенденцию открытия государствами-членами представительств в Иерусалиме, но эта инициатива потерпела крах. Об этом сообщил КАН в среду.ЕС не понравилось решение некоторых европейских стран открыть представительства в Иерусалиме. Высокопоставленные чиновники пытались поспособствовать разработке официального документа, который обязал бы все страны-члены ЕС к следующему: ”пока не будет достигнуто окончательного соглашения в Иерусалиме, ЕС и его государства-члены будут продолжать соблюдать международное соглашение на локациях дипломатических ведомств".Израиль понимал, что такое решение исключит вероятность давления на европейские страны с целью перемещения их посольств или открытия дипломатического представительства в столице.Однако для публикации документа необходимо было согласие всех стран-членов ЕС, а Чешская Республика и Венгрия, которые считаются близкими друзьями Израиля, должны были согласиться с документом, и сорвали его.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в последние годы укрепил связи с двумя странами, которые не являются одними из крупнейших в ЕС, но являются явными противниками антиизраильских действий.В марте этого года Венгрия открыла новое торговое представительство в западном Иерусалиме, выполнив обещание премьер-министра Виктора Орбана сделать это.В ноябре прошлого года Чешская Республика открыла Чешский Дом в Иерусалиме, в который войдут представители чешского правительства в качестве первого этапа перед переводом посольства в столицу.Чешская Республика признала Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года, после того как президент США Дональд Трамп признал Израиль столицей.