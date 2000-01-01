11.07 07:29 MIGnews.com

США создают коалицию для охраны навигации в Заливе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Глава комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что США и союзники работают над созданием международной коалиции, задача которой - обеспечение свободы навигации в районе Персидского залива.Данфорд заявил: "Сегодня мы провели дискуссии, министр обороны, госсекретарь и я ведем переговоры с несколькими государствами об организации коалиции, которая обеспечит свободу навигации и через Ормузский пролив, и через Баб эль-Мандаб".Данфорд сообщил, что танкеры в Заливе будут идти под охраной военных кораблей тех стран, под флагами которых они идут: “Эскорт, в нормальных условиях, будет осуществляться теми же странами, под чьими флагами идут торговые суда. Соединенные Штаты будут предоставлять разведывательную информацию. сведения об обстановке, и осуществлять координацию патрулирования международных вод”.