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Меркель просит не беспокоится о ее здоровье 11.07 07:00   MIGnews.com

Меркель просит не беспокоится о ее здоровье

Немецкого канцлера Ангелу Меркель уже третий раз трясло на публике.

Впервые Меркель затрясло во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Второй раз дрожь была замечена во время приема у германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний раз дрожь была во время встречи с премьером Финляндии.

Как отметила сама Меркель, особых причин для переживаний нет. С ее здоровьем все в порядке.

«Я говорила, что до сих пор отхожу от случившегося со мной во время исполнения гимна на встрече украинского президента Владимира Зеленского. Этот процесс явно еще не завершен, хотя есть прогресс. Это еще будет длиться некоторое время, но я уже чувствую себя очень хорошо и вам не нужно беспокоиться», – сказала канцлер.

Как сообщал MIGnews ранее, сроки по постройке Северного потока-2 будут выдержаны.


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