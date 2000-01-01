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Урсула фон дер Ляйен надеется, что Британия останется в ЕС 12.07 03:04   MIGnews.com

Урсула фон дер Ляйен надеется, что Британия останется в ЕС

Кандидат на пост главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется, что Великобритания откажется от планов относительно выхода из членства в Евросоюзе и сохранит свой статус.

В ходе своего выступления фон дер Ляйен призвала британских законодателей взять на себя ответственность за принятие окончательного решения относительно возможного выхода Объединенного Королевства из состава Европейского союза.

Она подчеркнула, что в свое время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и европейская сторона подписали "хорошее соглашение" о возможном выходе страны из членства.

Резюмируя, политик отметила, что все же надеется, что Великобритания останется членом ЕС после Brexit, пишет ВВС.

"Я все еще надеюсь, что вы останетесь, это в наших интересах… У нас есть соглашение - которое не было подписано с обеих сторон - и у нас есть то, что это соглашение блокирует", - напомнила политик.

На данный момент фон дер Ляйен остается министром обороны Германии и займет кресло главы Еврокомиссии 1 ноября, если решение будет одобрено Европарламентом. Если это произойдет, она станет первой женщиной, которая займет высший пост в ЕС.

Как известно, ранее Великобритания и ЕС договорились о двух отсрочках по Brexit, откладывая выход от первоначальной даты - 29 марта.

Великобритания должна покинуть страну до 31 октября.


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