11.07 14:39 MIGnews.com

Мисс Ирак могут лишить гражданства за симпатии к Израилю

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Сару Идан могут лишить гражданства и права въезда в страну.После того как бывшая Мисс Ирак Сара Идан поддержала Израиль, власти Ирака решили отобрать у нее гражданство и запретить въезд в страну.Об этом Сара сообщила на своем аккаунте в Twitter.На эту публикацию отреагировал сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу – Яир Нетаниягу.“Мы любим вас в Израиле! У вас много поклонников в Израиле, Америке и по всему миру!”, – написал он, выразив свою поддержку.На это Идан ответила: "Спасибо, Ирак хочет сделать со мной то, что они сделали с иракскими евреями в Фархуде: отнять мое гражданство и не позволить мне вернуться. Я должна бороться за его сохранение, потому что это борьба не только за мои права, но и против антисемитизма. Надеюсь, что Израиль и США вступят в борьбу с этим решением”.Она также обратилась через Twitter к президенту США Дональду Трампу. Ссылаясь на свою работу в качестве переводчика в составе американского военного контингента в Ираке, она написала: "Я сражалась рядом с Соединенными Штатами, чтобы положить конец тирании и принести демократию в Ирак. Свобода слова является основой демократии и должна быть защищена".