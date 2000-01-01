11.07 19:15 MIGnews.com

Анкара и Москва обсудили ситуацию в Сирии

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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Анкаре встретился со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.Как сообщается, стороны обсудили последние процессы в Сирии.В ходе беседы были особо подчеркнуты приоритеты Турции в вопросах национальной безопасности.В повестку переговоров были включены вопросы, касающиеся сохранения договоренностей по Идлибу, формирования и объявления состава Конституционной комиссии Сирии и противодействия терроризму на всей территории этой страны.Кроме того, Калын и Лаврентьев затронули создание безопасной зоны, а также борьбу против всех действующих в Сирии террористических элементов, включая ДЕАШ и PKK/YPG/PYD.Помимо этого, представитель президента Турции и спецпредставитель РФ по Сирии обменялись мнениями относительно политического урегулирования в рамках территориальной целостности Сирии. Наряду с этим, стороны коснулись и темы восстановления Сирии.Во время беседы также были обсуждены повестка дня и даты проведения запланированных на ближайшее время Трехстороннего (Турция – Россия – Иран) и Четырехстороннего (Турция – Россия – Франция – Германия) саммитов по Сирии.В ходе встречи отмечено, что причины, вызывающие озабоченность Турции в связи с вопросами своей безопасности, будут устранены, а регион будет очищен от всех террористических группировок.На переговорах была подчеркнута важность продолжения сотрудничества Турции и России по сирийскому вопросу на основе принципов доверия и прозрачности.Стороны подчеркнули также, что лидеры Турции и России будут продолжать эффективные и постоянные контакты по ситуации в Сирии.Отметим, что, несмотря на утверждение Сирии о том, что Анкара вмешивается в происходящее на ее территории, не имея от нее никакого мандата на такие действия, Россия ведет с Турцией постоянный диалог по сирийской проблеме и не делает упор на незаконности вмешательства Анкары в этот вопрос.