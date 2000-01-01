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Визит Нетаниягу в резиденцию посла Египта в Израиле 11.07 12:36   MIGnews.com

Визит Нетаниягу в резиденцию посла Египта в Израиле

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой посетили вчера вечером резиденцию посла Египта в Израиле Халеда Азми по случаю Дня независимости Египта.

Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Мы празднуем 40-летие заключения мира между Израилем и Египтом. На 40-й год мира между нами мы надеемся многого достичь для наших стран и региона. Мы должны понять историческую важность достижения мира между нами, счет которому пошел на пятый десяток. Он выдерживал и продолжает выдерживать сотрясения. Я имею в виду не разногласия между нами, а потрясения, которые накрыли волной сегодня наш регион и которые призваны навязать нам путь непростительного насилия.

Обе наши страны, как и многие другие, борются с этим насилием, экстремизмом и терроризмом. Я хочу поблагодарить моего друга и коллегу президента ас-Сиси за его решительную борьбу против этой волны экстремизма и терроризма. Президент ас-Сиси и Египет твердо стоят, как и мир между нами, пред лицом угроз. Мир между нами - оплот мира и стабильности в регионе. Трудно представить, как бы выглядел наш регион без него.

В ходе моих встреч с президентом ас-Сиси я был впечатлен не только его лидерскими качествами, но и его мудростью. Он проявил глубокое понимание проблем, с которыми мы столкнулись, и мы обсудили, как наилучшим образом с ними справиться.

Мы сотрудничаем в областях, которые улучшат финансовое благополучие наших стран. В данный момент мы проводим пилотный проект – поставки израильского газа Египту, который в скором времени будет расширен. Фактически, этот проект будет работать не только в двух направлениях, но во многих, будет включать и другие страны региона.

У нас есть обязательства в сфере безопасности. Мы пользуемся плодами процветания и мира между нами, но хотели бы видеть всеобъемлющий мир.

Мы все ждем обнародования плана президента Трампа, мы все должны встретить его с открытым сердцем, непредвзято и изучить конкретные предложения, которые будут сделаны".


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