11.07 17:01 MIGnews.com

Израиль полностью поддерживает Кипр в конфликте с Турцией

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Израиль выразил поддержку Кипру в среду после заявления Турции о продолжении буровых работ по добыче газа у побережья островного государства.Стоит отметить, что Никосия выступает против действий Турции, так как работы ведутся в ее экономической зоне.Спор между Кипром и Турцией возник после обнаружения крупных месторождений газа в восточном Средиземноморье. В прошлом месяце Турция отправила второе судно на поиски газа и нефти в регионе, что вызвало осуждение со стороны стран ЕС.Европейский Союз призвал Анкару прекратить свои «незаконные действия», но получил ответ, что «наш корабль проводит работы на законных основаниях».Представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон позже написал в "Twitter", что Иерусалим полностью поддерживает Кипр в отстаивании своих территориальных прав.