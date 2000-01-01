11.07 11:08 MIGnews.com

Дела против задержанных во время погромов 3 июля закроют

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что дела против большинства лиц, задержанных во время погромов и бунтов эфиопской общины 3 июля будут закрыты.Как ожидается, соответствующее решение в ближайшие дни примет юридический советник правительства Авихай Манедельблитт.Минувшей ночью Мандельблиит встретился с лидерами протестов, с тем, чтобы обсудить кризис, возникший в отношениях между эфиопской общиной и правоохранительной системой Израиля. Во встрече принимали участие и.о. начальника полиции Израиля Моти Коэн и генеральный прокурор Шай Ницан.Встреча произошла накануне судебных заседаний, на которых должно было быть рассмотрено продление сроков предварительного заключения для участников погромов. По результатам встречи принято решение закрыть большинство дел против “демонстрантов”.Всего после 3 июля были задержаны 240 человек. Десять из них остаются в заключении по сей день. Одному жителю Нетании, поджегшему автомобиль на перекрестке Азриэли, предъявлено обвинение. Также на этой неделе были предъявлены обвинения еще двум задержанным.