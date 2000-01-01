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Нетаниягу: Равив Друкер должен сидеть в тюрьме 11.06 09:33   MIGnews.com

Нетаниягу: Равив Друкер должен сидеть в тюрьме

Журналист Равив Друкер опубликовал в программе Макор 12-го канала записи разговоров между держателем контрольного пакета акций Безек Шаулем Аловичем и его женой Ирис.

Друкер утверждает, что записи доказывают намерение Аловичей создать “благоприятное освещение” деятельности Нетаниягу с помощью принадлежавшего им портала walla.

Макор отказался публиковать ответ Нетаниягу на обвинения Друкера.

Позднее Нетаниягу опубликовал реакцию партии Ликуд.

Нетаниягу заявил: “Тот факт, что компетентные инстанции не останавливают и не задерживают Друкера, и позволяют ему куражиться , пользоваться сливами и шантажировать свидетелей только усиливает чувство того, что во всем, что касается Нетаниягу - карты крапленые. В нормальном мире Друкер уже сегодня бы оказался в тюрьме - за криминальные сливы и попытки воспрепятствовать правосудию. Но цель медиа - сбросить лидера правых Нетаниягу любой ценой - и ради этого все позволено”.

В опубликованных записях разговоров Алович говорит: “ То, что делает Нетаниягу… Я никогда бы не поверил. что он на это решится...Я чувствую себя ему обязанным все время… Он идет против всех… Он как бульдозер. Но это трудно, он (Гилад Эрдан) оставил там… Ты знаешь, что он оставил там”.


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