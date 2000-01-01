11.06 08:20 MIGnews.com

Гротто освободил от карантина не только Тедди Саги

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Чиновники министерства здравоохранения сообщили 12-му каналу израильского ТВ о том, что выдача разрешения об отмене карантина заместителем генерального директора министерства профессором Итамаром Гротто “не было единственным подобным случаем”.Чиновники сообщили, что Тедди Саги в конце мая направил в адрес Гротто запрос с просьбой отменить ему карантин после того, как он прилетит в Тель-Авив с Кипра. Гротто ответил коротко: “Гротто подтверждает”.Чиновники министерства говорят: “Это был не первый и не последний раз, когда Гротто выдавал подобные разрешения”.Об инциденте стало известно после того, как полиция, расследовавшая нарушения карантина в ходе вечеринки селебрити в Тель-Авиве, решил оштрафовать участвовавшего в ней Саги на 5 тысяч шекелей за нарушение режима изоляции после прибытия из-за границы. Но в этот момент Саги “бросил бомбу” - и предъявил разрешение Гротто.12-й канал также утверждает, что Саги сначала обратился с запросом к генеральному директору министерства Моше Бар Симан Тов, но тот ему отказал, указав на то, что для дарования подобного разрешения нет никаких оснований. Только после этого Саги обратился к его заместителю, Гротто.