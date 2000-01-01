11.06 08:06 MIGnews.com

Скандал в минздраве: миллиардеру отменили карантин

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В министерстве здравоохранения Израиля разразился грандиозный скандал.Израильские СМИ сообщают о том, что заместитель генерального директора министерства профессор Итамар Гротто отменил обязательный 14-дневный карантин для миллиардера Тедди Саги, после того, как тот вернулся с Кипра.Министерство здравоохранения выпустило заявление, в которого говорится: “Выдача подобного разрешения была ошибкой и мы начали расследование инцидента”.Чиновники министерства заявили о том, что ожидают немедленной отставки Гротто.Тедди Саги был одним из участников массовой вечеринки селебрити в Тель-Авиве, в башне Цамерет. В парти участвовали певцы Омер Адам, Лиор Наркис, трио Ма Кашур, Эден Бен Закен и член Кнессета Нир Барката. После вечеринки - празднования бар-мицвы, Саги вернулся на Кипр.Министр здравоохранения Юли Эдельштейн распорядился, чтобы уходящий генеральный директор министерства, Моше Бар Симан немедленно расследовал обстоятельства выдачи разрешения. Эдельштейн заявил: “В особенности в этот период, когда великие усилия прилагаются к тому, чтобы объяснить общественности важность соблюдения инструкций министерства здравоохранения, и когда мы требуем усиления надзора за исполнением наших распоряжений, не может быть исключений из обязанности карантина, исключений, которые ставят под удар общественное здоровье. Такие действия угрожают здоровью общества. Я в таких случаях не намерен прощать”.12-й канал израильского ТВ сообщает, что Бар Симан Тов направил в адрес Итамара Гротто официальный запрос, в котором спрашивает, действительно подобное освобождение от карантина было выдано Саги. Генеральный директор также спрашивает своего заместителя о том, были ли еще случаи выдачи подобных разрешений.От имени Тедди Саги распространено следующее заявление: “Тедди Саги легально въехал в Израиль и следовал полученным им инструкциям”.