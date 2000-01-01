Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Беннетт: Нетаниягу не собирается применять суверенитет | Фото:11.06 07:17   MIGnews.com

Беннетт: Нетаниягу не собирается применять суверенитет

Председатель "Ямины" Нафтали Беннетт заявил в среду, 10 июня, что он не верит, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжит аннексию частей Западного берега.

Лидер правой партии, обвинил премьер-министра в ненужном затягивании процесса и высказал свою решительную оппозицию любому созданию палестинского государства.

"Когда я вижу, что Нетаниягу так часто говорит об этом, я убежден все больше и больше, что он не собирается этого делать. Если вы хотите сделать что-то, то делайте. Вы сказали, что будете применять суверенитет над всей Иудеей и Самарией, всеми общинами и не создадите палестинское государство", - заявил Беннетт.

"Я за суверенитет. Я категорически против создания палестинского террористического государства в центре Израиля. Если это наследие Нетаниягу с Ганцем на его стороне - мы будем сражаться против палестинского государства изо всех сил", - добавил политик.

Беннетт также обвинил Нетаниягу в том, что тот "использовал и выбросил" правое крыло Израиля.

"Он не просто отбросил нас в сторону. Отбросил всю идеологическую правую общественность. Беря голоса, он сказал: "Мы ограничим систему правосудия, установим свободную экономику и применим суверенитет". А в итоге передал министерство юстиции Ниссенкорну" , - заключил политик.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:49
ПА отказалась от медицинской помощи из ОАЭ
07:39
В Хайфе расстрелян 28-летний мужчина
07:23
Битва за кладбище - битва за Аль-Аксу: столкновения в Яффо
07:09
Резко сократилось количество просителей убежища в ЕС
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:19
Netflix создал список фильмов в поддержку BlackLivesMatter
04:05
Наводнение в Китае: тысячи домов разрушены
01:23
Далай-лама выпустит музыкальный альбом  
00:14
HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расизма
21:44
Полиция выписала в 4 раза больше шрафов за неношение масок
21:11
"Сделка века - угроза для Государства Израиль"
20:51
Израиль: 175 новых случаев коронавируса за сутки
20:25
Ганц встретился с главой МИДа Германии
20:06
Беременность и вирус COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  