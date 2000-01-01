11.06 07:17 MIGnews.com

Беннетт: Нетаниягу не собирается применять суверенитет

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Председатель "Ямины" Нафтали Беннетт заявил в среду, 10 июня, что он не верит, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжит аннексию частей Западного берега.Лидер правой партии, обвинил премьер-министра в ненужном затягивании процесса и высказал свою решительную оппозицию любому созданию палестинского государства."Когда я вижу, что Нетаниягу так часто говорит об этом, я убежден все больше и больше, что он не собирается этого делать. Если вы хотите сделать что-то, то делайте. Вы сказали, что будете применять суверенитет над всей Иудеей и Самарией, всеми общинами и не создадите палестинское государство", - заявил Беннетт."Я за суверенитет. Я категорически против создания палестинского террористического государства в центре Израиля. Если это наследие Нетаниягу с Ганцем на его стороне - мы будем сражаться против палестинского государства изо всех сил", - добавил политик.Беннетт также обвинил Нетаниягу в том, что тот "использовал и выбросил" правое крыло Израиля."Он не просто отбросил нас в сторону. Отбросил всю идеологическую правую общественность. Беря голоса, он сказал: "Мы ограничим систему правосудия, установим свободную экономику и применим суверенитет". А в итоге передал министерство юстиции Ниссенкорну" , - заключил политик.