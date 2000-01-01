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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:12.06 06:15   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: Израиль восстановит ограничения при одном условии В Израиле будут восстановлены карантинные ограничения, если продолжится рост числа зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19.

Трамп ввел санкции против чиновников МУС: реакция Израиля Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о санкциях против представителей Международного уголовного суда в Гааге. В Израиле приветствовали решение Вашингтона. Между тем, в СМИ появилась информация, что за месяц до этого премьер-министр Биньямин Нетаняигу и госсекретарь США Майк Помпео обсуждали введение санкций против МУС.

Израиль вновь поделят на "красные зоны" из-за COVID-19 Правительство решило вновь объявить о "красных зонах" с высоким уровнем заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.

Минздрав морочит голову, новые носители вируса не заражают Профессор Дорон Ланцет из института Вайцмана и профессор Ицхак Бен Исраэль из Тель-Авивского Университета объяснили, что стоит за статистикой последних “вспышке коронавируса” в Израиле.

ЦАХАЛ сорвал очередную кибератаку Ирана Несколько месяцев назад "корпус C4I", занимающийся телекоммуникационным обеспечением ЦАХАЛа, выявил попытки кибератак со стороны Ирана против цепочки поставок от гражданских служб.


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