Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Трамп ввел санкции против чиновников МУС: реакция Израиля Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о санкциях против представителей Международного уголовного суда в Гааге. В Израиле приветствовали решение Вашингтона. Между тем, в СМИ появилась информация, что за месяц до этого премьер-министр Биньямин Нетаняигу и госсекретарь США Майк Помпео обсуждали введение санкций против МУС.
ЦАХАЛ сорвал очередную кибератаку Ирана Несколько месяцев назад "корпус C4I", занимающийся телекоммуникационным обеспечением ЦАХАЛа, выявил попытки кибератак со стороны Ирана против цепочки поставок от гражданских служб.