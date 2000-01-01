США согласовали санкции против МУС с Израилем

Уточняется, что данное решение обсуждалось на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с госсекретарем США Майком Помпео в Иерусалиме в прошлом месяце.
Что примечательно, Израиль не был упомянут в приказе американского лидера Дональда Трампа. Однако государство припомнили в заявлении Белого дома для прессы, в котором объяснялось данное решение.
"Несмотря на неоднократные призывы Соединенных Штатов и наших союзников к реформам, Международный уголовный суд не предпринял никаких действий, чтобы их провести, и продолжает проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль", – сказано в заявлении.
В Белом доме уточнили, что "в президентском указе ясно сказано – Соединенные Штаты будут и дальше использовать любые средства, необходимые для защиты граждан и союзников от несправедливого судебного преследования со стороны Международного уголовного суда".
Стоит отметить, что во время брифинга 11 июня Нетаниягу поблагодарил Трампа за введение санкций против МУС. Как известно, суд проводит расследование предполагаемых военных преступлений Израиля против палестинцев.