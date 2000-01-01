ЕС в недоумении из-за санкций Трампа против МУС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу того, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о санкциях против представителей Международного уголовного суда в Гааге.
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 11 июня, передает AFP.
"Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность, потому что мы, как Европейский Союз, являемся сторонниками Международного уголовного суда", – сказал Боррель.
По его словам, МУС играет ключевую роль в обеспечении международного права, рассматривает "тяжкие международные преступления".
"Это ключевой фактор обеспечения справедливости и мира, которое должно уважаться и поддерживаться всеми народами", – добавил он.
Боррель также подчеркнул, что подробно изучит приказ Трампа, чтобы оценить его последствия. Санкции Вашингтона будут обсуждаться министрами иностранных дел стран Евросоюза.