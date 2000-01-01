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ЕС в недоумении из-за санкций Трампа против МУС | Фото:11.06 22:02   MIGnews.com

ЕС в недоумении из-за санкций Трампа против МУС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу того, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о санкциях против представителей Международного уголовного суда в Гааге.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 11 июня, передает AFP.

"Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность, потому что мы, как Европейский Союз, являемся сторонниками Международного уголовного суда", – сказал Боррель.

По его словам, МУС играет ключевую роль в обеспечении международного права, рассматривает "тяжкие международные преступления".

"Это ключевой фактор обеспечения справедливости и мира, которое должно уважаться и поддерживаться всеми народами", – добавил он.

Боррель также подчеркнул, что подробно изучит приказ Трампа, чтобы оценить его последствия. Санкции Вашингтона будут обсуждаться министрами иностранных дел стран Евросоюза.


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