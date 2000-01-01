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Ганц провел первые переговоры с американским коллегой | Фото:11.06 21:46   MIGnews.com

Ганц провел первые переговоры с американским коллегой

Министр обороны Израиля Бенни Ганц провел первые на данном посту телефонные переговоры с американским коллегой Марком Эспером.

Об этом сообщили в офисе главы израильского оборонного ведомства.

Как стало известно, беседы была посвящена борьбе с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19, иранской угрозе и ситуации на границах с Ливаном и Сирией.

"Стороны рассмотрели общие интересы в отношении проблем региональной безопасности с акцентом на необходимость остановить иранскую угрозу, а также на возможностях построить более стабильный и процветающий Ближний Восток", – сказано в сообщении канцелярии министра обороны Израиля.


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